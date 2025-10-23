WSJ: Дональд Трамп помиловал экс-директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Чжао подвергся судебному преследованию со стороны администрации бывшего президента США Джо Байдена

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Указ о помиловании был подписан американским лидером 22 октября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в связи с этим заявила, что Трамп "осуществил свои конституционные полномочия, помиловав Чжао, который подвергся судебному преследованию со стороны администрации [46-го президента США Джо] Байдена в рамках войны с криптовалютами".

"Война администрации Байдена с криптовалютами завершена", - приводит издание слова Ливитт.

Отмечается, что этот шаг американской администрации, вероятно, отменит предписание для Минюста США осуществлять мониторинг деятельности Binance и поможет возвращению криптобиржи на американский рынок.

В марте 2025 года WSJ сообщала, что представители семьи Трампа обсуждали с руководством Binance получение доли в американском подразделении криптобиржи в обмен на помилование Чжао.

В ноябре 2023 года американские власти обязали Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствие надлежащей регистрации и за уклонение от санкций. Чжао также признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств. Весной 2024 года он был приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения и был освобожден из-под стражи в сентябре 2024 года после отбытия наказания.