Белый дом: Трамп 30 октября встретится с Си Цзиньпином

Президент США выступит на АТЭС с речью

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп © Thomas Peter-Pool/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 30 октября проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп 24 октября отправится в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени, и проведет встречу с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, а также примет участие в "рабочем ужине" лидеров АСЕАН. 27 октября Трамп отправится в Токио, где 28 октября проведет встречу с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

29 октября Трамп вылетит в Пусан, где проведет встречу с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, а также выступит с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). "В четверг по местному времени (30 октября - прим. ТАСС) президент перед возвращением в Вашингтон примет участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си [Цзиньпином]", - заявила Ливитт.