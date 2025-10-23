В Белом доме назвали возможной встречу Путина и Трампа

США хотят, чтобы встреча лидеров двух стран принесла ощутимые результаты

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Михаил Метцель/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что возможная новая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа остается на повестке дня, однако хотят, чтобы она дала ощутимые позитивные результаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Так что встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент [Трамп] и вся администрация [США] надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.