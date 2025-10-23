Истребители ВВС Испании подняли якобы для перехвата самолетов РФ над Литвой

По версии представителей литовских вооруженных сил, российские самолеты пробыли в воздушном пространстве республики около 18 секунд

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Два истребителя Eurofighter ВВС Испании были подняты в воздух якобы для перехвата российских самолетов над Литвой. Об этом говорится в опубликованном на сайте армии Литвы сообщении

Два Eurofighter ВВС Испании находятся в Литве в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства НАТО.