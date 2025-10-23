МУС отклонил доводы защиты экс-лидера Филиппин Дутерте об утрате юрисдикции

Защита политика настаивала, что юрисдикция суда прекратила действие после официального выхода страны из Римского статута в марте 2019 года

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 23 октября. /ТАСС/. Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) признала себя компетентной рассматривать дело бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, отклонив доводы его защиты о том, что суд утратил юрисдикцию после выхода Манилы из Римского статута. Об этом говорится в постановлении инстанции.

Отмечается, что вывод суда основан на положениях статьи 127 статута, согласно которой выход государства из него не влияет на рассмотрение дел, поступивших в МУС до вступления в силу решения властей страны. В контексте дела Дутерте судьи подчеркнули, что расследование касается событий 2011-2019 годов - периода, когда Филиппины были государством - участником Римского статута.

Защита Дутерте настаивала, что юрисдикция суда прекратила действие после официального выхода Филиппин из Римского статута в марте 2019 года, поскольку расследование в отношении политика было начато позднее. При этом сторона обвинения настаивала на том, что предварительное изучение материалов дела началось еще до этого момента, а значит, "вопрос уже находился на рассмотрении МУС".

Суд согласился с позицией обвинения, заявив, что предварительное расследование, начатое в феврале 2018 года, подпадает под формулировку "дело, находящееся на рассмотрении", а потому юрисдикция инстанции "сохраняется в полном объеме".

Полиция Филиппин арестовала Дутерте 11 марта по ордеру МУС за преступления против человечности, когда он прибыл в Манилу рейсом из Гонконга, после чего был отправлен в Гаагу. Вице-президент республики Сара Дутерте-Карпио в своем заявлении раскритиковала арест отца, назвав его "вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны".

Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с распространением наркотиков на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках проводимой властями кампании от 12 тыс. до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем во многих случаях, как утверждается, в ходе полицейских операций могли иметь место убийства без суда и следствия.

В марте 2018 года во время президентства Дутерте Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя.