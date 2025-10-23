МВД Сирии арестовало планировавших покушения на сотрудников СМИ в Латакии

В ведомстве отметили, что в провинции наблюдается эскалация ситуации в сфере безопасности, в частности предпринимаются "попытки саботажа и нападений"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 23 октября. /ТАСС/. МВД в переходном правительстве Сирии провело операцию по аресту членов "террористической ячейки", планировавших покушения на сотрудников СМИ и активистов в провинции Латакия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно заявлению, силы безопасности совместно с управлением по борьбе с терроризмом "смогли провести точную операцию", в результате которой "была арестована террористическая ячейка, которая планировала убийства сотрудников СМИ и видных деятелей с целью дестабилизации обстановки в провинции". По данным МВД, предварительное расследование "выявило причастность Рами Махлюфа (двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада - прим. ТАСС) к поддержке и финансированию ячейки".

Как указывает ведомство, в провинции Латакия в последнее время наблюдается эскалация ситуации в сфере безопасности, в частности предпринимаются "попытки саботажа и нападений" на государственные учреждения и жизненно важную инфраструктуру, которые осуществляют "связанные с остатками прежнего режима" элементы.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности новых властей и сторонниками экс-президента республики Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья бывшего лидера страны. 10 марта власти объявили об окончании операции в провинциях и нейтрализации вооруженных формирований сторонников Асада.