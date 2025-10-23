Белый дом: Трамп разочарован обеими сторонами конфликта на Украине

Президент США считает, что Москва и Киев не заинтересованы в мире, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной, считает, что нет достаточной заинтересованности в мире. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп "уже долгое время демонстрирует разочарование <...> обеими сторонами конфликта". "Он всегда говорит, что для достижения хорошей мирной сделки обе стороны должны быть заинтересованы в ней", - заявила Ливитт.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме выступил с утверждением, что встречу Лаврова и Рубио отложили на неопределенный срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию со слухами о встрече инфобалаганом. В Кремле указали, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому точных его сроков обозначено не было.

Как заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг саммита, решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. При этом венгерские власти подчеркнули, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, и выразили надежду, что он состоится. 22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается.

В свою очередь 23 октября Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, подчеркнул, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен. Он также напомнил, что инициаторами проведения переговоров с Россией в Будапеште выступили США.