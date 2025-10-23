Орбан предложит лидерам ЕС пока не принимать никаких решений по Украине

Это связано с сохраняющейся возможностью проведения саммита России и США

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз не должен пока предпринимать никаких решений по Украине с учетом сохраняющейся возможности проведения саммита Россия - США, на котором может быть достигнуто соглашение по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по пути на встречу лидеров ЕС в Брюсселе.

Он сообщил, что предложит именно такой план действий своим коллегам из государств сообщества.

"Евросоюз находится в странной ситуации, и нам необходимо отнестись к ней ответственно. Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая скорый российско-американский мирный саммит", - сказал глава правительства в интервью YouTube-каналу Patriota.

"Нам следует сделать две вещи. Во-первых, не принимать решений сейчас, чтобы не снижать шансы на российско-американское соглашение, и есть еще одна вещь, которую я предлагаю уже давно на каждой встрече. Я сделаю это и сегодня, хотя они никогда этого не примут. Речь о том, чтобы Европейский союз самостоятельно начал переговоры с Россией", - отметил Орбан.