Трамп: США ведут войну с наркокартелями и хотят полностью устранить их угрозу

Президент Соединенных Штатов сравнил картели с террористическими организациями

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ведет войну против наркокартелей и намерена полностью ликвидировать угрозу, которую они представляют для США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Все только начинается", - отметил он, говоря во время выступления в Белом доме о борьбе с наркокартелями. "Мы не прекратим, пока угроза не будет полностью и окончательно искоренена", - заверил американский лидер.

"Мы, наконец, стали относиться к картелям как к ключевой угрозе в сфере национальной безопасности, какой они и являются", - добавил он. "Картели ведут войну против Америки. И, как я и обещал во время предвыборной кампании, мы ведем против них такую войну, какой они никогда не видели", - подчеркнул Трамп. "Предыдущие администрации пытались уменьшить угрозу, а наша цель - ее устранить", - добавил он.

Президент США сравнил южноамериканские наркокартели с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Всему миру должно быть ясно, что картели - это ИГ в Западном полушарии", - заявил он.

Американский лидер выразил уверенность в том, что 46-й президент США Джо Байден не принял достаточных мер для борьбы с картелями, из-за чего они активизировались. "Большое спасибо Джо Байдену за то, что он позволил этому случиться. Байден сдал страну картелям", - добавил глава вашингтонской администрации.

Американские силы ранее уничтожили несколько катеров в международных водах, на которых, по утверждению властей США, члены картелей перевозили наркотики.