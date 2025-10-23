WSJ: США отправили стратегические бомбардировщики B-1 к Венесуэле

По данным издания, самолеты не заходили в воздушное пространство республики

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты отправили к Венесуэле стратегические бомбардировщики B-1 "Лансер" (Lancer), сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1 вылетели в четверг с авиабазы Дайс (штат Техас) и совершили пролет близ Боливарианской республики. Американские военные самолеты, указывает издание, не заходили в воздушное пространство Венесуэлы.

США не перебрасывают упомянутые бомбардировщики в регион, отмечает газета, так как B-1 обладают достаточной дальностью полета, чтобы прибыть в любую точку Карибского бассейна с территории Соединенных Штатов.

Сверхзвуковой бомбардировщик B-1 был принят на вооружение в 80-х годах XX века. Всего было построено около 100 таких машин.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. За последние несколько недель американские ВМС уже уничтожили в международных водах Карибского моря несколько скоростных лодок с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования ситуации с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.