Конгрессвумен Луна: Трамп способен заключить прочный мир с Россией

Она также предполагает, что президент США сможет добиться заключения торгового соглашения на $1 трлн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна считает, что президент США Дональд Трамп способен заключить прочное мирное соглашение с Россией и, возможно, способен добиться торгового соглашения на сумму $1 трлн.

"Я полностью уверена, что президент Трамп добьется заключения прочного мирного соглашения с Россией и, возможно, проведет переговоры о торговом соглашении на триллион долларов, которое принесет пользу всему миру", - таким мнением поделилась конгрессвумен в Х.

Луна 10 октября также заявила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ. Она не уточнила, когда планируется ее провести. Конгрессмен выразила уверенность в том, что Трамп настроен на урегулирование конфликта на Украине и нормализацию связей с Россией.

16 октября Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве 35-го американского президента Кеннеди, переданные ей ранее послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым.