Вучич: вступление Сербии в ЕС застопорилось из-за отказа от санкций против РФ

Если бы Белград последовал примеру других государств региона и ввел рестрикции против России, процесс евроинтеграции пошел бы значительно быстрее, уверен сербский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Отсутствие продвижения Сербии на пути к вступлению в Европейский союз связано с отказом Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

"Мы, конечно, отстаем в процессе евроинтеграции, это совершенно очевидно", - отметил сербский лидер. По его словам, если бы Белград последовал примеру других стран региона и ввел рестрикции против России, процесс евроинтеграции пошел бы значительно быстрее. "Мы были бы чемпионами мира в чем угодно, если бы только ввели санкции против России. Все остальные страны региона начали выстраивать свою политику, и первой их фразой было: "Мы полностью согласовали свою политику с политикой ЕС в отличие от Сербии", - указал он.

Президент подчеркнул, что, несмотря на трудности, Европейский союз остается для Сербии стратегическим направлением. "Для нас Европейский союз имеет огромное значение, и у меня нет никаких иллюзий по этому поводу. ЕС - крупнейший инвестор. Это место, где, несмотря на спад темпов роста и множество проблем, по-прежнему живут лучше всего на планете. Это место, которому мы принадлежим", - отметил Вучич, выразив надежду, что у Сербии сохраняются реальные шансы на вступление в Евросоюз до 2030 года. При этом он подчеркнул, что вопрос Косова остается принципиальным.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.