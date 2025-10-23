Вучич: Путин и Трамп стремятся создать иную политическую карту мира

Оба президента "не питают особой любви" к ЕС, добавил сербский лидер

БЕЛГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп стремятся к формированию новой мировой архитектуры и не питают особых симпатий к Европейскому союзу.

"Нет никаких сомнений, что оба президента, если выразиться дипломатическим языком, не питают особой любви к Европейскому союзу. Так же нет сомнений в том, что ЕС сделает все возможное, чтобы их встреча не состоялась", - отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, лидеры двух стран "хотят создать иную карту мира - политическую, экономическую, энергетическую". "Я не верю, что они обсуждают только Украину", - добавил сербский лидер.

"В любом случае они строят свое. Ведется разговор и об Арктике, и о взаимосвязи через Берингов пролив, и о разделении редких металлов, сырья, нефти, газа и всего остального в будущем", - полагает Вучич.