В Душанбе пройдет заключительный этап учений "Содружество-Антитеррор - 2025"

Завершающая стадия учений впервые пройдет совместно с заключительной фазой учений миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2025"

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 24 октября. /ТАСС/. Масштабные учения по отражению атак крупных вооруженных формирований террористов пройдут в Таджикистане. Они станут заключительным этапом антитеррористических учений компетентных органов государств - участников СНГ "Содружество-Антитеррор - 2025", проводимых под эгидой Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

В 2025 году завершающая стадия учений впервые пройдет совместно с заключительной фазой учений миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2025".

Как сообщили в пресс-службе АТЦ СНГ, в рамках второго этапа учений "Содружество-Антитеррор - 2025" спецподразделения ГКНБ Таджикистана проведут операцию по освобождению заложников и нейтрализации террористов на захваченном гражданском воздушном судне и в административном здании.

По завершении силовой фазы учений "Содружество-Антитеррор - 2025" силовыми ведомствами Таджикистана в рамках заключительного этапа учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" будет проведена специальная операция по блокированию и уничтожению крупных незаконных вооруженных формирований террористической направленности.

На первом этапе учений "Содружество-Антитеррор - 2025", в которых с 7 по 9 октября приняли участие компетентные органы семи государств СНГ, отрабатывались задачи по выявлению и задержанию условных террористических групп, планировавших теракты на объектах критической инфраструктуры и массового пребывания людей.