США будут противодействовать влиянию РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты "не будут спускать глаз с равных соперников"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. США намерены оказывать противодействие влиянию России, Китая и Ирана в странах Латинской Америки. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет во время общения с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос, касавшийся противодействию РФ, КНР и Ирану в регионе, Хегсет заявил, что США "определенно не будут спускать глаз с равных соперников". "Но мы считаем важным для нашего полушария послать сигнал картелям, наркотеррористам", - добавил глава Пентагона, отметив, что на протяжении "слишком долгого времени" США "игнорировали происходящее на [их] заднем дворе и позволяли другим странам усиливать там свое влияние, что несет угрозу для американцев".

В начале сентября газета Politico, цитируя выдержки из новой редакции Стратегии национальной обороны (СНО) США, которая готовится Пентагоном, сообщила, что Вашингтон планирует переориентироваться со сдерживания России и Китая на обеспечение обороны своей континентальной части, а также безопасности в Западном полушарии.

Предыдущая несекретная версия СНО была опубликована в октябре 2022 года бывшей администрацией США во главе с президентом Джо Байденом. В ней, в частности, говорилось, что Соединенные Штаты будут сдерживать Россию и предпринимать попытки взять верх в конкуренции с КНР. При этом в документе утверждалось, что Россия представляет собой непосредственную угрозу мировому порядку.