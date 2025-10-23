Трамп не может оценить размер своих пожертвований на бальный зал в Белом доме

Общая сумма пожертвований при этом уже достигла $300 млн

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пожертвует личные средства на строительство бального зала в Белом доме, но точную сумму пока не может назвать.

"Сколько я пожертвую? Не смогу сказать вам, пока не закончу, но я пожертвую столько, сколько потребуется", - сообщил он.

Президент Соединенных Штатов уточнил, что сумма собранных пожертвований уже достигла $300 млн.

Кроме того, он рассказал, что один из спонсоров выразил готовность пожертвовать деньги на зарплаты военным, которые не получили довольствие из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна) в США. "И сегодня он прислал нам чек на $130 млн. <…> Эти деньги пойдут на нужды военных", - сказал Трамп. Президент США отметил, что не будет называть имя спонсора, если тот сам его не попросит об этом.

В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Новое помещение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 человек. Строительные работы начались в октябре и должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.