Чиновник США счел пустой надеждой желание Зеленского вернуть территории
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Отказ Владимира Зеленского менять позицию по урегулированию конфликта на Украине и его заявления о намерении вернуть все утраченные территории представляют собой "пустую надежду". Такое мнение в беседе с известным американским журналистом Сеймуром Хершем выразил неназванный чиновник США.
Как сообщил Херш в своем блоге на платформе Substack, по словам его собеседника, Зеленский, несмотря на давление Вашингтона, настаивает на том, что не хочет менять "свою давнюю позицию, которая заключается в том, чтобы придерживаться пустой надежды и цели вернуть всю Украину".
В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.