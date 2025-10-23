Чиновник США счел пустой надеждой желание Зеленского вернуть территории

Как сообщил журналист Сеймур Херш, по словам его собеседника, Владимир Зеленский, несмотря на давление Вашингтона, настаивает на том, что не хочет менять свою давнюю позицию

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Отказ Владимира Зеленского менять позицию по урегулированию конфликта на Украине и его заявления о намерении вернуть все утраченные территории представляют собой "пустую надежду". Такое мнение в беседе с известным американским журналистом Сеймуром Хершем выразил неназванный чиновник США.

Как сообщил Херш в своем блоге на платформе Substack, по словам его собеседника, Зеленский, несмотря на давление Вашингтона, настаивает на том, что не хочет менять "свою давнюю позицию, которая заключается в том, чтобы придерживаться пустой надежды и цели вернуть всю Украину".

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.