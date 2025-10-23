Встреча "коалиции желающих" в Лондоне будет преимущественно виртуальной

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Заседание "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине, запланированное в Лондоне на 24 октября, пройдет преимущественно в виртуальном режиме. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Как информировали на Даунинг-стрит, помимо Стармера, во встрече должны лично принять участие премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Нидерландов Дик Схоф, генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. "Еще 20 лидеров, как ожидается, подключатся к разговору", - отмечается в сообщении. В правительстве Великобритании назвали основными целями предстоящей "критически важной встречи" обсуждение вопросов усиления давления на Россию путем сокращения доходов Москвы от продажи нефти, темы экспроприации российских замороженных активов для финансирования поставок на Украину вооружения, передачи Киеву дальнобойных ракет. Также на встрече, которая пройдет в здании МИД Соединенного Королевства, планируется обсудить способы усиления защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Как отметили на Даунинг-стрит, во время заседания Стармер должен объявить, что Великобритания ускорила реализацию ракетной программы, чтобы досрочно поставить Киеву 100 дополнительных ракет для систем ПВО.

"Этот пакет является частью сделки на сумму £1,6 млрд ($2,13 млрд), заключенной в марте между британской промышленностью и Украиной, в рамках которой будет поставлено более 5 тыс. легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины", - отмечается в сообщении.