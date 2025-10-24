Ким Чен Ын начал строительство музея в честь северокорейских участников СВО

Председатель государственных дел КНДР первым взял в руки лопату на церемонии начала возведения Мемориального музея

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын дал начало строительству музея в честь военнослужащих Корейской народной армии (КНА), принявших участие в освобождении Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония состоялась 23 октября, на ней присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и другие сотрудники посольства. "23 октября в торжественной обстановке состоялась церемония начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции", - пишет ЦТАК. На церемонии также присутствовали заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, министр обороны Но Гван Чхоль, министр иностранных дел Цой Сон Хи, участники зарубежной операции и члены семей павших бойцов.

ЦТАК отмечает, что Ким Чен Ын первым взял в руки лопату в ознаменование начала строительства, он также встретился с участниками боевых действий, поправившимися после лечения. Агентство указывает, что музей будет воздвигнут в столичном районе Хвасон, который символизирует современный Пхеньян.

"На месте церемонии царили беззаветное чувство уважения к памяти об участниках боевых действий, которые небывалой в истории боеспособностью показали несгибаемую хватку и боевой дух нашей армии", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын выступил с речью, после этого прозвучали гимны КНДР и РФ. Председатель государственных дел сказал, что музей будет построен, чтобы передать память о "блестящей жизни героев КНДР и погибших в зарубежной операции - лучших сынов корейского народа".

"[Ким Чен Ын] отметил великую победу и легендарные боевые подвиги, которые совершили бойцы за 1 год после того, как они ушли на поле боя на чужбине без каких-либо вознаграждений и без торжественных проводов", - передает ЦТАК. Лидер КНДР отметил историческое значение этого музея. По его словам, участие частей КНА в операции по освобождении Курской области вошло в историю вооруженных сил КНДР, двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна и антиимпериалистической революционной борьбы.