Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией

Дружбу между странами председатель государственных дел КНДР назвал "общим ценным достоянием"

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян всегда будет с Москвой. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

23 октября Ким Чен Ын выступил на церемонии начала строительства музея в честь бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области. "В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу, была проверена ее сила. В настоящее время она достигла апогея", - заявил Ким Чен Ын.

Он назвал дружбу между странами "общим ценным достоянием" и выразил уверенность, что силы, стремящиеся к гегемонии и деспотизму, не смогут "остановить развитие отношений КНДР и России, которые еще крепче сплотились в кровопролитных боях".

"Пхеньян всегда будет с Москвой. Наши дружба и сплоченность будут вечными", - сказал Ким Чен Ын. На церемонии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Да здравствует наша героическая армия! Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба!" - такими словами закончил свою речь лидер КНДР.