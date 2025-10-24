Петро: боевые возможности ВС Колумбии без российских вертолетов Ми-17 ослабли

С начала конфликта на Украине из-за действий США вертолеты остались без обслуживания компаниями из России, указал колумбийский лидер

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Колумбии утратили возможности для проведения крупномасштабных операций из-за отсутствия технического обслуживания российских многоцелевых транспортных вертолетов Ми-17. Об этом заявил лидер страны Густаво Петро, обвинив руководство США в срыве периодического техобслуживания российскими компаниями.

По его словам, с начала конфликта на Украине из-за действий Соединенных Штатов вертолеты остались без обслуживания компаниями из России. "Вследствие этого к настоящему моменту армия утратила способность к [операциям] масштабного характера", - отметил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Noticias Caracol.

Колумбийский лидер напомнил, что ВС южноамериканской республики имеют в своем составе российские вертолеты Ми-17. В апреле местная радиостанция Radio Caracol сообщала, что около 20 российских вертолетов до сих пор остаются без технического обслуживания из-за действий американских властей.

Как ранее в октябре сообщил портал Zona Militar, восстановление летной годности и эксплуатационных качеств Ми-17 столкнулось с серьезными задержками со стороны американской компании Vertol Systems, хотя ей еще в декабре 2024 года были поручены эти работы. По данным Генпрокуратуры республики, задержка при исполнении контракта составляет 92%. Однако еще в большей степени надзорный орган беспокоит то, что американский подрядчик так и не предоставил важнейшую техническую документацию, включая промежуточные отчеты об исполнении обязательств и сертификаты летной годности на отремонтированную им технику.