Сенатор США Луна подтвердила, что хочет встретиться с Дмитриевым

Также ранее состоялась ее встреча с послом России в США Александром Дарчиевым

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна вновь заявила, что намерена встретиться со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Я собираюсь встретиться с ним (Дмитриевым - прим. ТАСС)", - сказала она в эфире подкаста PBD Podcast, указав, что "выступает за мир" и считает это своей задачей.

Луна добавила, что ранее состоялась ее встреча с послом России в США Александром Дарчиевым, и дипломат передал ей материалы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Луна 10 октября сообщила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ. Ранее она также заявляла о желании провести встречу со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

16 октября Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве Кеннеди, переданные ей послом РФ в Вашингтоне.