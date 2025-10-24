Петро: занимающиеся наркоторговлей колумбийцы живут в США

Они занимаются лоббистской деятельностью и использую связи с американским лидером Дональдом Трампом, подчеркнул президент Колумбии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 октября. /ТАСС/. Президент южноамериканской республики Густаво Петро заявил, что среди граждан Колумбии есть те, кто занимается наркоторговлей, но они проживают в США и используют связи с американским лидером Дональдом Трампом для распространения наркотиков.

"Колумбийские ультраправые живут в Майами, торгуют наркотиками, занимаются лоббистской деятельностью и преследуют определенную цель. Она заключается в использовании [Дональда] Трампа, дружбы с ним", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляцию вел местный телеканал Noticias Caracol.

В ответ на вопрос журналиста о том, как глава государства может прокомментировать возможное вмешательство США во внутренние дела Колумбии под предлогом борьбы с международной наркоторговлей, Петро вновь указал, что наркоторговцы проживают в США и, помимо Майами, в первую очередь, в Нью-Йорке. "Они также находятся в Дубае, <...> проживают в Риме, Мадриде и других городах", - подчеркнул он.

Ранее Трамп посчитал, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. При этом лидеры Колумбии и США уже несколько раз вступали в словесные перепалки. Так, Петро в интервью телеканалу Univisión заявил, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять "серьезные меры" против него и его страны.