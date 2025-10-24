В Сеуле утверждают, что солдаты КНДР нарушили границу 19 октября

Двое военнослужащих Корейской народной армии якобы пересекли военную демаркационную линию и приблизились на 200 м к южокорейскому сторожевому пункту, сообщает агентство Yonhap

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея сообщили еще об одном инциденте на границе 19 октября, когда солдаты КНДР якобы нарушили межкорейскую границу. Об этом проинформировало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По их данным, двое военнослужащих Корейской народной армии якобы пересекли военную демаркационную линию и приблизились на 200 м к южокорейскому сторожевому пункту. Солдаты КНДР были вооружены. В тот день на юг Корейского полуострова попал их сослуживец-перебежчик, и предполагается, что эти двое могли быть отправлены на его поиски. Южнокорейские военные транслировали с помощью аппаратуры предупреждение после пересечения границы, а затем сделали предупредительные выстрелы. Военнослужащие Корейской народной армии после этого вернулись на север.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея 19 октября сообщил о перебежчике, но не о пересечении границы. На тот момент южнокорейские офицеры не были уверены, что эти случаи связаны, поскольку перебежчик перешел границу около 7:00 по местному времени, а двое военнослужащих якобы нарушили границу около 12:00. Yonhap полагает, что в комитете, видимо, решили не обнародовать информацию об этом случае, чтобы не повышать напряженность.

Еще один инцидент 19 октября

Комитет начальников штабов ВС РК ранее сообщил о другом инциденте с пересечением границы. По его данным, 19 октября около 20 солдат КНДР вели работы на границе, расчищая землю и закладывая мины. Во время работ они якобы ненадолго нарушили границу, что побудило южнокорейских военных сделать предупреждение. По данным Yonhap, в Сеуле не считают, что этот случай связан с перебежчиком, поскольку инциденты произошли в разных местах и в разное время.

Подобные инциденты с пересечением границы во время работ по ее укреплению происходили и ранее. Аналогичные случаи были отмечены 19 августа, в апреле 2025 года и июне 2024 года. Как правило, южнокорейские военные также высказывали предположения, что нарушения были непреднамеренными.