Премьер Румынии исключил вступление страны в войну

Илие Боложан отметил, что такая дезинформация появляется "довольно часто", но реального основания для подобных разговоров нет

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 24 октября. /ТАСС/. Вступление Румынии в войну исключено. Об этом заявил премьер-министр Илие Боложан в интервью телеканалу Antena 3 CNN.

"Румыния не будет порождать ситуаций, которые вовлекли бы ее в войну, - сказал он. - То, что Румыния делает в настоящее время и делала в эти годы, было сделано, чтобы защитить ее границы, участвовать в европейской обороне, соблюдать стратегические партнерства с США, НАТО, европейскими партнерами, и попытаться, чтобы приобретаемое нами оснащение обеспечило оборону нашей страны, на нашей территории".

"И действуя по этой логике, нет никаких намерений, несмотря на все слухи, порождать войны, отправлять нашу молодежь на войну. Такая дезинформация появляется, к сожалению, довольно часто, и однозначно нет никаких реального основания для таких разговоров", - сказал премьер.