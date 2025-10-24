Трамп: США прекратили переговоры с Канадой по торговле

Канадская сторона использовала кадры с 40-м президентом США Рональдом Рейганов, негативно отзывающемся о пошлинах

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ рекламы с критикой в отношении пошлин.

Как сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social, в рекламном ролике 40-й президент США Рональд Рейган "запечатлен негативно отзывающимся о пошлинах". "Они сделали это лишь для того, чтобы повлиять на решение Верховного суда США и других судов", - добавил Трамп. "Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Из-за этих злостных действий все торговые переговоры с Канадой теперь прекращены", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

