ЦК КПК: "жесткая" и "мягкая" сила Китая в мире будет расти в 2026-2030 годы

Страна продолжит укреплять свое положение, отметил заместитель главы канцелярии финансово-экономической комиссии Компартии КНР Хань Вэньсю

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Китай в период 15-й пятилетки (2026-2030) продолжит укреплять свое положение на международной арене, будет наращивать "жесткую" (оборона, экономика) и "мягкую" (культура, дипломатия) силу. Об этом заявил заместитель главы канцелярии финансово-экономической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хань Вэньсю.

"Убежден, что в ближайшие пять лет наша страна продолжит наращивать свою совокупную мощь, как жесткую, так и мягкую силу, что ее положение на международной арене продолжит повышаться, а население станет жить еще лучше и счастливее, будет создавать более прочную основу для базовой модернизации социализма к 2035 году", - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Замглавы канцелярии отметил, что в последние годы в КНР заметно повысился уровень социального и культурного развития, укрепилось национальное самосознание, непрерывно возрастает "мягкая" сила государства. "Повышается качество жизни населения, наблюдается очередной прогресс в обеспечении высококачественной полной занятости, существенно повышается общий уровень основных государственных услуг, - указал он. - Мы добились очередного значительного прогресса в формировании прекрасного облика Китая, в намеченные сроки достигли целей углеродного пика - выбросы основных загрязняющих веществ продолжают сокращаться".

Хань Вэньсю также обратил внимание, что барьеры по обеспечению национальной безопасности в Китае стали "еще более надежными". "Нам удалось эффективно сдержать риски в ключевых областях. Все эти цели стали стимулом для прогресса и к тому же оказались достижимыми на практике", - подытожил он.