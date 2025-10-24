Конгрессвумен Луна: Зеленский воспринимает мир на Украине как поражение

Он "поступает неправильно по отношению к собственному народу", отказываясь проводить выборы, отметила законодатель

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский относится к перспективе мирного урегулирования конфликта на Украине как к поражению. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

"Полагаю, он не хочет поражения, он рассматривает мир как поражение. Но это ужасное руководство [страной], нужно смотреть на мир как на победу, особенно когда у вас погибло столько людей", - сказала она в эфире подкаста PBD Podcast.

Луна убеждена, что Зеленский "поступает неправильно по отношению к собственному народу", отказываясь проводить выборы. "У нас были выборы во время гражданской войны, а [украинцы] говорит, что не могут провести выборы", - подчеркнула член Палаты представителей.

Она добавила, что "НАТО финансирует правительство Украины в том, что касается поставок боеприпасов". "Это все становится очень непросто. Я встречалась с [представителями] ЕС. Экономика многих стран находится в скверном положении, а они поддерживают эту войну, - сказала Луна. - Но в ЕС есть и представители более консервативного крыла, которые не хотят иметь ничего общего с войной на Украине".