Лукашенко поздравил генсека ООН с 80-летием организации

Президент Белоруссии выразил мнение, что альтернативы этой организации не существует

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 80-летием организации, отметив, что альтернативной ей структуры нет.

"Наша страна принимала участие в подготовке Устава ООН и с гордостью вошла в состав государств - основателей организации, альтернативы которой не существует и сегодня. Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее сильной и влиятельной", - цитирует текст поздравления пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз.

Лидер республики считает, что очередной юбилей напоминает о необходимости продолжать эту историческую миссию, заложенную в 1945 году победой во Второй мировой войне, и далее поддерживать организацию в укреплении международного мира и безопасности. "Республика Беларусь ценит усилия организации и ваш личный вклад в дело предотвращения конфликтов и сохранения общечеловеческих ценностей, которые лежат в основе Устава ООН. Хочу твердо отметить, что в этой сложной деятельности вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси", - заверил президент.

Лукашенко также пожелал Гутерришу дальнейших успехов на благо всего человечества.