Новый премьер Японии заявила об "историческом изменении баланса сил" в мире

Санаэ Такаити пообещала "возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира"

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество столкнулось с "историческими изменениями в балансе сил" и обострением геополитического соперничества. Такую точку зрения изложила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте по случаю вступления в должность.

"Свободный, открытый и стабильный мировой порядок, к которому мы привыкли, подвергается испытаниям в свете исторических изменений в балансе сил и обострения геополитического соперничества", - сказала она, пообещав "возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира".

Говоря о внешней политике Токио, Такаити повторила, что "краеугольным камнем дипломатии и политики в области безопасности Японии" является альянс с США. "Мы будем тесно сотрудничать для решения проблем, с которыми сталкиваются Япония и США, а также повышать потенциал сдерживания и реагирования японо-американского альянса", - сказала она. На этой основе, добавила Такаити, Токио намерен углублять и "многосторонние форматы консультаций по безопасности, в том числе Япония - США - Южная Корея, Япония - США - Филиппины, Япония - США - Австралия - Индия".

Япония также намерена продолжать продвигать идею "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Один пояс - один путь", предложил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ. Теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники. В частности, Такаити отметила планы развивать отношения со странами-единомышленниками, "разделяющими фундаментальные ценности"; государствами глобального Юга; Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Южной Кореей, которую она назвала "важным соседом".

Китай новый премьер также назвала "важным соседом", с которым "необходимо выстраивать конструктивные и стабильные отношения", хотя и существуют "проблемы в области безопасности и экономики". В отношении КНДР Такаити выступила с критикой ее ракетно-ядерной программы и призвала к решению проблемы похищенных японских граждан. Она также высказала опасения в связи с действиями Китая, КНДР и РФ в военной сфере.

Такаити после вступления в должность премьера 22 октября ожидает напряженный внешнеполитический график. Сначала она посетит саммит АСЕАН в Малайзии, затем в Токио встретится с посещающим Японию президентом США Дональдом Трампом, а после этого направится на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южную Корею, где могут пройти встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином.