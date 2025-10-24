Снайпер Берич: большинство сербов считают отправившихся на СВО героями

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Сербии относятся к добровольцам, решившим отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне России, как к героям. Об этом ТАСС рассказал сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"Общество, оно относится позитивно. Люди, которые здесь находятся (участвуют в СВО на стороне России - прим. ТАСС), они герои для большинства жителей в Сербии", - сказал он.

Берич добавил, что ему в интернете писали в том числе прозападно настроенные сербы, не поддерживающие Россию, но при этом положительно относящиеся к нему. "Но все равно они мне говорили, что гордятся тем, что есть такие сербы, которые представляют [сербский народ на СВО], как положено", - сказал он.

Ранее Берич рассказал ТАСС, что количество добровольцев из балканского региона, которых хотят участвовать в спецоперации на стороне России, не уменьшается, а становится только больше.