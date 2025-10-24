Додон: Молдавию ждут политический кризис и досрочные выборы

Экс-президент республики прокомментировал выдвижение президентом Майей Санду кандидатом в премьеры бизнесмена Александра Мунтяну

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Молдавия столкнется с политическим кризисом и досрочными выборами. Об этом заявил бывший президент республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя выдвижение президентом Майей Санду кандидатом в премьеры бизнесмена Александра Мунтяну.

"Если господина Мунтяну все же выдвинут кандидатом в премьеры и впоследствии утвердят в должности главы кабинета министров, полагаю, уже через 6-10 месяцев он уйдет. Причина проста: он столкнется с суровой реальностью и поймет, что ему не позволено принимать самостоятельные решения. Это неизбежно приведет к политическому кризису. Думаю, нас ждут досрочные выборы. Этот парламент не доработает свой мандат до конца", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Ранее социалисты заявили, что не поддержат правительство Мунтяну, так как считают, что оно ничем не лучше прежнего кабинета Дорина Речана, который вверг страну в тяжелый кризис. Санду провела накануне формальные консультации с парламентскими фракциями по новому правительству. Участвовать в них отказалась фракция оппозиционной Партии коммунистов. Ранее лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу объявил, что премьер Речан уходит из политики, а вместо него ПДС выдвинет в премьеры проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну. Сам кандидат в премьеры сообщил, что согласился выдвигаться на этот пост после телефонного звонка Санду.

Согласно Конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. По данным ЦИК, ПДС получила 55 из 101 места в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство. Патриотический блок, в который вошли социалисты и коммунисты, получил 26 мандатов. В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6 мандатов).