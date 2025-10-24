Фицо допустил фиаско плана ЕС по использованию активов России

Премьер-министр Словакии отметил, что такая инициатива является спорной и скрывает серьезные риски

БРАТИСЛАВА, 24 октября. /ТАСС/. План Евросоюза по использованию активов РФ для Украины может потерпеть фиаско. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"План Евросоюза по использованию активов РФ для Украины может потерпеть фиаско", - отметил премьер. Эта инициатива, по его словам, является спорной и скрывает серьезные риски. Среди них нарушение международного права и ответные меры Москвы, включая иски с ее стороны.

"Ожидания от конфискации замороженных российских активов являются огромными, но на ближайшем Евросовете в декабре, когда должно быть принято решение, они [предлагаемые планы] могут столкнуться с реальностью и обернуться провалом. Поэтому я предложил, чтобы в заключительных [документах проходящего сейчас заседания Евросовета] возможность конфискации не упоминалась и чтобы Еврокомиссия предложила другие возможности финансирования Украины на следующие два года. Мое предложение было принято", - подчеркнул премьер.