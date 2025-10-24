Туфана Эрхюрмана привели к присяге в качестве нового лидера турок-киприотов

Он стал шестым президентом не признанной мировым сообществом Турецкой республики

НИКОСИЯ, 24 октября. /ТАСС/. Турко-кипрский политик Туфан Эрхюрман приведен к присяге в качестве шестого президента не признанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает на своем сайте газета "Кыбрыз".

Церемония инаугурации нового лидера турок-киприотов состоялась в Ассамблее, как именуется парламент самопровозглашенного государства. Позднее также пройдет церемония формальной передачи власти Эрхюрману от предыдущего лидера турецкой общины острова Эрсина Татара во дворце президента ТРСК, расположенном в новом правительственном комплексе в северных кварталах Никосии.