Эксперт Макгрегор: Трампу нужно заниматься ВС США, а не Украиной

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов находятся в состоянии упадка

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Американской администрации надо восстанавливать вооруженные силы страны, а не заниматься вмешательством в дела стран Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft, бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Американская военная мощь находится в состоянии упадка, и для того, чтобы обратить эту тенденцию вспять, потребуется не менее десяти лет. В стремлении к обретению настоящей военной мощи президент [США Дональд] Трамп не должен путать готовность высшего военного руководства следовать его политике или идеям с проявлением лояльности, профессионализма и единомыслия. В Вашингтоне никогда не бывает недостатка в льстивых, хвастливых генералах и адмиралах, чей опыт участия в настоящих войнах в лучшем случае находится на стадии поверхностного знакомства", - подчеркнул эксперт. Так, пояснил Макгрегор, с проблемами сталкиваются ВВС и ВМС страны, военная техника "не готова к выполнению оперативных задач из-за отсутствия технического обслуживания и нехватки запасных частей".

Между тем, продолжил он, "ключевой стратегической задачей для президента Трампа является не вмешательство в дела Украины, Ближнего Востока или Латинской Америки". "Главным приоритетом президента Трампа является восстановление экономической продуктивности и процветания США", - отметил Макгрегор. Кроме того, подчеркнул он, Вашингтону пора "признать законные интересы Москвы в области национальной безопасности в отношении Украины и стран - членов НАТО, расположенных в непосредственной близости от России".

"Пришло время Европе и США осознать, что стабильность в регионе отвечает интересам всех, а это означает, что не следует поощрять бесконечную войну и появление несостоявшегося государства на территории Украины", - отметил отставной полковник. Как заявил эксперт, "сегодня Украина погрязла в коррупции, начиная с самых высоких уровней власти в Киеве".

Кроме того, считает он, Трамп "должен четко дать понять, что решимость администрации [46-го президента США Джо] Байдена" предоставлять Киеву военную помощь вместо принятия дипломатических мер "была серьезной стратегической ошибкой". Кроме того, по мнению Макгрегора, "европейские союзники Вашингтона в корне не правы, когда настаивают на том, что Москва не имела права бросить вызов экзистенциальной угрозе со стороны НАТО у своих границ".