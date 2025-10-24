ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну на пост премьера

Александра Мунтяну уполномочили составить программу деятельности и список членов правительства
КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Александра Мунтяну, который руководит рядом компаний, а также выступает президентом культурно-образовательного центра популяризации французского языка и культуры "Французский альянс в Молдавии".

"Мунтяну назначается кандидатом на должность премьер-министра и уполномочивается составить программу деятельности и список членов правительства, а также представить их на рассмотрение парламенту", - говорится в опубликованном на сайте президента документе.

Ранее о поддержке этой кандидатуры заявила сформировавшая большинство в парламенте и поддерживающая президента Партия действия и солидарности. 

