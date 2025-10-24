Китай отверг слова Зеленского о поддержке СВО

Официальный представитель МИД республики Го Цзякунь отметил, что Пекин занимает по проблеме Украины последовательную позицию, "исходя из сути самого вопроса, придерживаясь принципов справедливости и объективности"

Здание МИД КНР © Петр Ковалев/ ТАСС

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Китай стремится к прекращению украинского кризиса и будет играть конструктивную роль в продвижении его политического урегулирования. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвергнув высказывания Владимира Зеленского о "китайской поддержке" специальной военной операции (СВО) РФ.

"Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога", - сказал Го Цзякунь на брифинге, отвечая украинскому журналисту, который попросил прокомментировать слова Зеленского о том, что у Пекина "нет постоянного диалога" с Киевом, и что КНР якобы "оказывает России поддержку" в ходе СВО.

Как уточнил китайский дипломат, КНР занимает по проблеме Украины последовательную позицию, "исходя из сути самого вопроса, придерживаясь принципов справедливости и объективности". "Международное сообщество - свидетель усилий КНР, - добавил он. - Мы будем и впредь решительно выступать за диалог и мир, играть конструктивную роль в снижении напряженности, в продвижении политического урегулирования кризиса".