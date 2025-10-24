В Таджикистане завершились антитеррористические учения СНГ и ОДКБ

Всего в учениях приняли участие около 1,5 тыс. человек от стран-участниц

ПОЛИГОН ФАХРАБАД /Таджикистан/, 24 октября. /ТАСС/. Завершающий этап совместных антитеррористических учений компетентных органов стран СНГ "Содружество-Антитеррор - 2025", Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и подразделений РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер - 2025" прошел на полигоне Фахрабад в Таджикистане, передает корреспондент ТАСС.

Согласно легенде учений, подразделения спецназа провели операцию по освобождению заложников из захваченных террористами самолета Як-40 и административного здания. Также было отработано подавление организованных террористами массовых беспорядков с задержанием их зачинщиков.

В свою очередь подразделения ОДКБ провели миротворческую операцию с выполнением задач по поддержанию прекращения огня и обеспечению условий перемирия. Совместное формирование РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ отработало ликвидацию источников биологических угроз.

Кроме того, подразделения отработали эвакуацию мирного населения, а также доставку и сопровождение гуманитарных грузов. В ходе учений было отражено нападение на автомобильную колонну с гуманитарным грузом и оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации, а также действия в труднодоступной горной местности. Помимо этого, было отработано уничтожение беспилотников условного противника средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В учениях было задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты, БПЛА и робототехника.

В учениях под эгидой АТЦ СНГ приняли участие компетентные органы семи стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а в учениях ОДКБ - воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата организации.

Основу российского контингента составляли подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане - горные подразделения, связи, радиоэлектронной борьбы, РХБЗ, медицинские подразделения и расчеты БПЛА. Всего в учениях приняли участие около 1,5 тыс. человек от стран-участниц.

Цель учений

Заключительный этап учения "Содружество-Антитеррор - 2025" был организован Государственным комитетом национальной безопасности при поддержке АТЦ СНГ. На первом этапе учения, проходившего с 7 по 9 октября на территории государств СНГ, отрабатывались задачи по выявлению и задержанию условных террористических групп, планирующих совершение терактов на объектах критической инфраструктуры и массового пребывания людей. Объединение заключительного этапа учений "Содружество-Антитеррор - 2025" с заключительным этапом учения Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" позволило впервые в современной практике международного сотрудничества силовых структур на общем театре оперативно-боевых действий последовательно решить силами спецподразделений стран СНГ задачи по нейтрализации террористических угроз, сопроводив их миротворческой операцией ОДКБ.