Швеция в 2026 году разместит в Латвии средства ПВО в составе сил НАТО

По информации Шведского радио, в балтийской республике будет также расквартирован батальон из порядка 500 шведских военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 24 октября. /ТАСС/. Швеция в 2026 году направит в Латвию в рамках ротационных сил НАТО две самоходные зенитные установки, предназначенные в том числе для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщило Шведское радио.

В балтийской республике будет также расквартирован батальон из порядка 500 шведских военнослужащих. Контингент войдет в многонациональную бригаду НАТО в Латвии, размещенную в стране в рамках передовых сухопутных сил альянса.

"Учитывая события последних месяцев, связанные с широко известной угрозой [со стороны] дронов, ситуация становится еще интереснее. Но этот потенциал был востребован и раньше", - прокомментировал отправку вооружений командир шведского батальона Тобиас Кристерссон.

Передовые сухопутные силы НАТО присутствуют во всех граничащих с РФ странах альянса. Швеция является четырнадцатым по счету государством, чьи вооруженные силы задействованы в работе этих сил, расквартированных в Латвии с 2004 года. Швеция участвует в ротационной схеме с Данией, обеспечивая военное присутствие альянса в странах Балтии. Контингент двух стран сменяет друг друга каждые полгода. Таким образом шведские военные будут расквартированы в Латвии в течение шести месяцев.

В октябре правительство Швеции направило в парламент законопроект о возможности отправки до 3 тыс. военнослужащих страны под командование НАТО до 31 декабря 2026 года "для содействия коллективному сдерживанию и обороне НАТО в Североатлантическом регионе". Сухопутные части будут направлены в многонациональную бригаду НАТО в Латвии, военно-морские подразделения - в ВМС НАТО в Северной Атлантике, подразделения ВВС и ПВО - в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в районе Северной Атлантики.