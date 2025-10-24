Сердюков назвал цель учений ОДКБ

Начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил, что учения направлены на достижение прочного мира и надежной безопасности в Центральной Азии

Редакция сайта ТАСС

ПОЛИГОН ФАХРАБАД /Таджикистан/, 24 октября. /ТАСС/. Совместные учения ОДКБ, заключительный этап которых прошел в Таджикистане, направлены на достижение прочного мира и надежной безопасности в Центральноазиатском регионе. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков на церемонии завершения учений.

"Сегодня состоялись заключительные этапы совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство" и специального учения "Барьер", - отметил он. - Главная цель этих действий - достижение в регионе прочного справедливого мира, надежной безопасности и стабильности на базе фундаментальных принципов международного права".

По его словам, "учения проводились в условиях глобального обострения международной обстановки, требующей выработки действенных механизмов обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ, в том числе с задействованием нашего миротворческого потенциала".

В учениях принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.

"Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними многоплановые задачи. В ходе учений на принципиально новом уровне отработаны вопросы организации управления и слаживания, подготовки и проведения операции по поддержанию мира", - подчеркнул Сердюков. Он отметил, что в едином строю в практических действиях участвовали контингенты Белорусии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Заключительный этап проводится совместно с антитеррористическими учениями компетентных органов государств-участников СНГ "Содружество Антитеррор - 2025", что, по словам генерала, играет большую и важную роль в развитии взаимодействия между ОДКБ и СНГ.

"Сегодня мы наблюдали за действиями подразделений вооруженных сил, других силовых структур, органов правопорядка и чрезвычайных служб. Отмечу, что участники учений показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Это свидетельствует о тесной координации и объединении усилий наших организаций в практической сфере, о нашей готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз, что в полной мере отвечает складывающейся обстановке в Центральноазиатском регионе, - отметил Сердюков. - В полевых условиях мы увидели, как формируются новые подходы к совместному применению подразделений Коллективных сил".

Дальнейшее совершенствование состава Миротворческих сил ОДКБ и их подготовки к выполнению задач он назвал наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие годы.

"Этими учениями мы завершили совместную оперативную и боевую подготовку нашей организации в 2025 году", - отметил Андрей Сердюков.