Правящая партия Молдавии обсудит с оппозицией состав нового кабмина

Председатель ПДС Игорь Гросу заявил, что основной состав и программа правительства уже готовы, однако сообщит их сам премьер

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Сформировавшая большинство в парламенте Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) обсудит с оппозицией состав нового правительства, которое возглавит бизнесмен Александр Мунтяну. Об этом сообщил журналистам председатель ПДС Игорь Гросу после консультаций с президентом, которая уже выдвинула кандидатуру Мунтяну.

"Вскоре начнутся публичные консультации, то есть консультации с заинтересованными сторонами, с парламентскими партиями. <...> Ряд партий проявили интерес - хотят ознакомиться с кандидатурами [министров], некоторые заявили, что имеют собственные предложения. Мы их выслушаем, обсудим", - сказал Гросу.

По его словам, основной состав и программа правительства уже готовы, однако сообщит их сам премьер. "Программа будет основываться на нашей предвыборной платформе - на избирательных обещаниях, документах о европейской интеграции и национальном плане развития. Именно эти документы станут основой правительственной программы. Увидите, там будут интересные имена, по крайней мере на этапе обсуждений", - отметил Гросу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями перед выдвижением кандидатуры на пост премьера. Мунтяну отказались поддержать фракции Соцпартии, Компартии и "Демократия дома". Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления со списком кандидатур на посты министров. Эти консультации носили формальный характер, так как ПДС способна самостоятельно утвердить правительство. Остальные парламентские партии ранее заявили об уходе в оппозицию.

Как отмечают наблюдатели, в наследство от покинувшего пост премьер-министра Дорина Речана Мунтяну досталась экономика, которая переживает тяжелый экономический кризис. По их словам, ему предстоит не только бороться с кризисом, но и внедрить ряд непопулярных реформ для соответствия Молдавии европейским стандартам.