La Stampa: Трамп и Рютте давят на Мелони для закупки оружия Украине

По данным газеты, премьер-министр Италии отвергла идею возможного участия Рима в PURL

РИМ, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони с целью склонить Рим к участию в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники.

По ее информации, больше всех на привлечении Рима к закупкам оружия настаивал Рютте, рассчитывая, что это может стимулировать покупку оружия для Киева и укрепить НАТО. Отмечается, что похожие разговоры проводили Трамп и Владимир Зеленский напрямую с Мелони. По информации источника газеты, премьер Италии на этом этапе отвергла идею возможного участия Рима в PURL.

La Stampa подчеркивает, что Мелони сохраняет осторожность в вопросе присоединения Италии к PURL из-за возможного недовольства со стороны оппозиционеров и союзников выделением средств на закупку оружия другим странам вместо финансирования нужд Италии.

Программа PURL была запущена 14 июля Трампом и Рютте. Зеленский заявлял, что Украина хочет, чтобы союзники выделяли не менее $1 млрд в месяц на эту инициативу.