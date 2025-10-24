Соцпартия Франции пригрозила вотумом недоверия кабмину

Социалисты требуют уступок по бюджету

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Социалистическая партия Франции поддержит следующую резолюцию о недоверии правительству, если кабмин республики не пойдет ей на уступки в вопросах государственного бюджета на следующий год. Об этом заявил первый секретарь партии Оливье Фор в эфире телеканала BFMTV.

"Если к понедельнику по бюджету не будет никаких изменений, <...> все будет кончено [для правительства]", - пригрозил Фор.

Социалисты требуют от кабинета Себастьена Лекорню ввести дополнительные налоги для наиболее богатых французов и отказаться от планов отмены индексации пенсий и пособий на следующий год.

Ранее кабмин уже пошел на уступку Соцпартии и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Социалисты в ответ не поддержали резолюцию о недоверии в парламенте, что позволило устоять правительству Лекорню.