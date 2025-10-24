Лукашенко считает, что Витебской области нужен реальный план возрождения

По словам лидера Белоруссии, нельзя допустить стагнации региона и спокойно смотреть на рост негативных тенденций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Экономическая ситуация в Витебской области Белоруссии печальная, регион нуждается в возрождении. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Витебске.

"Мы анализируем ситуацию в Витебской области. Она печальная. Она хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота: у вас 140% рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам лидера страны, нельзя допустить стагнации региона и спокойно смотреть на рост негативных тенденций. "Я сделаю все, чтобы заставить вас работать, отговорки не принимаются. Стагнации не будет. Спокойно смотреть на негатив я не смогу. Наши люди здесь заждались если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения Витебщины. И мы это с вами обеспечим", - отметил Лукашенко.

Он констатировал, что по отдельным производственным направлениям отставание Витебской области от Бреста, Гродно и Минской области становится критическим. "Но самое опасное - вы просто теряете людей!" - предупредил президент.

Согласно его данным, по сравнению с январем - августом прошлого года занятых в экономике в области стало на 3,5 тыс. меньше, за 2024 год - минус 4,2 тыс., за 2023-й - минус 8,5 тыс. "Убежден, что наш северный регион имеет все условия для ускоренного движения вперед: выгодное транзитное положение, многоотраслевой промышленный комплекс, развитая образовательная база, сильные традиции", - добавил Лукашенко.