FT: назначение главы госслужбы сделало кабмин Британии "гадюшником"

Так нельзя управлять страной, заявил изданию высокопоставленный британский чиновник

Секретарь кабинета министров Великобритании Крис Уормолд © PA Images via Reuters Connect

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Назначение Криса Уормолда главой государственной гражданской службы Великобритании стало причиной разногласий и внутренних конфликтов в правительстве страны. Кабмин превратился в "гадюшник", сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Это настоящий гадюшник. Здесь несколько фракций, и все сливают информацию друг о друге. Так нельзя управлять страной", - заявил изданию один высокопоставленный британский чиновник.

Другой собеседник FT из британского правительства обвинил Уормолда в неповоротливости и чрезмерной бюрократичности, заявив, что тот "является пародией на каждый стереотип о гражданской службе". Еще один источник предположил, что Уормолда отправят в отставку в январе. В качестве его потенциальной замены в политических кругах лейбористов рассматривают кандидатуру члена Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента баронессу Луиз Кейси.

Отмечается, что в британском правительстве негласно осуждают выбор Кира Стармера, поскольку премьер лично выбрал на пост главы госслужбы человека, считающегося приближенным к элитам Дауниг-стрит. Представитель премьер-министра, однако, отрицает проблемы, утверждая, что Уормолд сохраняет поддержку главы правительства и они "тесно работают вместе" над реализацией приоритетных проектов кабмина.

При этом, отмечает FT, в сложившейся ситуации заметны признаки более глубокого кризиса. Так, глава аппарата британского премьера Морган Максуини выступает за радикальные перемены в правительстве, однако его самого критикуют коллеги за невовлеченность в управленческие процессы. В результате ответственность за реализацию решений Максуини легла на его заместителя. Одновременно Стармер создал новую должность главного секретаря премьер-министра, что еще больше дробит зоны ответственности.

Как пишет издание, Стармер активно меняет членов своей команды. После года работы из примерно 20 человек в изначальном составе аппарата премьера остались работать только шестеро.