Novinky: чехам предложат референдум о переходе на евро

чехам предложат референдум о переходе на евро

По информации портала, формирующееся правительство страны разработает соответствующий законопроект

ПРАГА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Чехии, которое формируют победившие на парламентских выборах партии, разработает законопроект, позволяющий провести референдум по вопросу о переходе республики в расчеты на евро. Об этом со ссылкой на кандидата в спикеры нижней палаты парламента, лидера политического движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуру сообщил новостной портал Novinky.

Закон позволит, как отмечает портал, также провести плебисциты об отношении чешских граждан к миграционному пакту Евросоюза и разрешениям на выбросы парниковых газов в странах сообщества. Будущий кабмин отвергает возможность референдумов об участии страны в ЕС и НАТО.

Возможное принятие евро, согласно чешским СМИ, вызывает значительные споры в республике. Граждане страны, согласно социологам, выступают за сохранение национальной валюты - чешской кроны. Поддерживает переход в расчеты на евро президент Чехии Петр Павел.

Переговоры о формировании правительства ведут политические движения ANO ("Акция недовольных граждан"), SPD и Motorist ("Автомобилисты"). В случае достижения договоренности совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента. Однако, как напомнил портал, для принятия закона о референдуме, положения которого будут закреплены в конституции, будущей правительственной коалиции потребуется поддержка минимум 120 парламентариев.