Британия выделит $13,3 млн безопасность для мечетей из-за нападений

Средства пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату услуг охраны

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены выделить 10 млн фунтов стерлингов (около $13,3 млн) на расширение мер безопасности в мечетях и мусульманских центрах для защиты от нападений. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] <...> объявил, что мечети и мусульманские религиозные центры Великобритании получат дополнительное финансирование в размере 10 млн фунтов стерлингов на обеспечение безопасности для защиты от преступлений и нападений на почве ненависти", - говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что средства пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату услуг охраны. Они дополнят 29,4 млн фунтов стерлингов (около $39,2 млн), которые правительство выделило на обеспечение безопасности мечетей в прошлом году.

Премьер объявил о выделении средств по итогам посещения мечети в городе Писхейвэн на юге Англии, которую в начале октября подожгли неизвестные. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным правительства, с марта 2024 года по март 2025 года количество преступлений на почве ненависти к мусульманам выросло на 19%. Среди всех преступлений на религиозной почве 44% были совершены против мусульман.