Global News: Карни шутит в сторону Трампа на фоне отмены торговых переговоров

Как уточняет телеканал, премьер-министр Канады пошутил, что президент США боится заключить с ним пари на финал Мировой серии Главной лиги бейсбола между "Торонто" и "Лос-Анджелесом"

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни пошутил, что президент США Дональд Трамп боится заключить с ним пари на финал Мировой серии Главной лиги бейсбола (MLB) между "Торонто" и "Лос-Анджелесом", так как "не любит проигрывать". Об этом сообщил телеканал Global News.

Телеканал уточняет, что Карни так пошутил, когда вечером в четверг заглянул на тренировку "Торонто", которому уже в субботу предстоит первая игра финала. "[Президент США мне не звонил]. Я думаю, что он [Трамп] просто боится со мной заключать пари. Он не любит проигрывать", - цитирует Global News премьер-министра, которого попросили уточнить, не связывался ли с ним Трамп на предмет заключения пари на исход серии.

Вместе с Карни тренировку канадской команды посетил и глава провинции Онтарио Даг Форд. Оба политика выразили уверенность, что клуб из Торонто, попавший в финал впервые с 1993 года, обыграет своих оппонентов в шести играх серии до четырех побед.

Телеканал отмечает, что такие шутки премьер-министр отпускает на фоне того, что в тот же день Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за того, что Форд оплатил показ в США рекламы с критикой в отношении американских пошлин.

Ранее в этом месяце провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию с целью отменить тарифы, введенные Трампом в отношении этой страны. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли. Рейган считается в Соединенных Штатах одним из наиболее авторитетных и успешных американских президентов из числа республиканцев. По данным канадского телеканала CTV, Форд выделил на эту кампанию не менее 75 млн канадских долларов ($53,4 млн).

Верховный суд США сейчас рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре. После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий сейчас составляют 50%.