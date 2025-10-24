Финляндия готова задействовать до 15 военных в миссии НАТО по обучению ВСУ

Цель страны - направить еще 10 военнослужащих к началу 2026 года, сообщила пресс-служба МИД республики

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Финляндии намерены увеличить до 15 число военнослужащих в рамках миссии НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) к началу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Цель Финляндии - направить еще 10 военнослужащих в рамках миссии NSATU к началу 2026 года. Военный контингент может быть увеличен до 15 человек, если того потребует ситуация. Будут учитываться возможности Вооруженных сил Финляндии и потребность миссии", - говорится в сообщении.

В настоящее время в миссии НАТО задействованы пять финских военнослужащих.

Создать программу НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) было решено на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. Она координирует и обеспечивает планирование и логистическую поддержку для Украины, а также контролирует обучение для Украины в странах-союзниках. Штаб-квартира NSATU находится в Германии.