Генсек ХДС: нужно остановить приток пригодных к службе украинцев в ФРГ

Украинские солдаты нужны, чтобы защищать свою страну, подчеркнул Карстен Линнеман

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман подверг резкой критике массовый приток пригодных к военной службе украинских беженцев в Германию и заявил о необходимости остановки данной тенденции.

"Украинские солдаты нужны, чтобы защищать свою страну", - заявил Линнеман журналу Stern. "Вот почему неправильно, что так много молодых людей сейчас покидают Украину", - добавил он. Массовый приток украинских беженцев в ФРГ, по словам генсека ХДС, должен быть остановлен. "Мы поддерживаем Украину по убеждениям, однако стремительный приток беженцев в Германию должен быть остановлен", - констатировал Линнеман.

Ранее председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал Европейский союз принять меры по ограничению приема украинских беженцев и выступил за их возвращение на родину.

15 октября медиагруппа Funke со ссылкой на представителя МВД ФРГ сообщила, что число украинцев, подающих заявление на предоставление убежища в Германии, увеличилось в 10 раз после того, как правительство Украины в конце августа отменило запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Так, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин привела к увеличению числа ходатайств о предоставлении убежища от данной группы "примерно со 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1 тыс. в неделю в настоящее время".

Число находящихся в Германии украинских беженцев по состоянию на середину октября выросло до 1,26 млн человек. Из общего числа находящихся в ФРГ украинцев более 550 тыс. - мужчины. В отличие, например, от просителей убежища из Сирии или Афганистана, украинцы получают вид на жительство в соответствии с параграфом 24 Закона о пребывании в ФРГ, что позволяет им немедленно получить доступ к рынку труда и социальным льготам.

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.